Nasa startet neue ISS-Mission – Mit 12 Weinflaschen an Bord

Im Rahmen eines Experiments mit dem Namen „CommuBioS” soll die Alterung komplexer Flüssigkeiten während der Langzeitlagerung im Weltraum untersucht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa auf seiner Webseite mit.

Dabei sollen die Proben von dem auf der ISS jahrelang gelagerten Wein mit denen von dem auf der Erde aufbewahrten Wein verglichen werden. Im Ergebnis will man herausfinden, welche Auswirkungen die Weltraumumgebung auf bestimmte Komponenten des Getränks hat.

„Die Ergebnisse erweitern das Wissen über die Änderung von Komponenten, die für die Ernährung und den Geschmack von Lebensmitteln wichtig sind”, schreiben die Wissenschaftler.

Der unbemannte Raumfrachter „Cygnus“ ist am Vortag zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Eine Antares-Rakete hob den Frachter des Unternehmens Northrop Grumman am Samstag von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia ab. Am Montagmorgen soll die Kapsel an der ISS ankommen.

