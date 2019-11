Türkei will 20 gefangene IS-Anhänger nach Deutschland zurückschicken

Die Türkei will einem Medienbericht zufolge 20 gefangen genommene deutsche Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS*) in die Bundesrepublik zurückschicken. Dies sagte der Kommunikationsdirektor des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, in Istanbul der „Stuttgarter Zeitung” und den „Stuttgarter Nachrichten” (Montag).