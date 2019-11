Er trainierte Tausende Terroristen: Chef-Ausbilder des IS in Türkei festgenommen – Agentur

In der Türkei ist nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu der Chef eines Trainingslagers der Terrormiliz „Islamischer Staat”* festgenommen worden.

Bei einem landesweiten Antiterroreinsatz wurden demnach insgesamt sieben Verdächtige mit Verbindungen zum IS verhaftet, darunter ein hochrangiger Daesh-Kämpfer (arabische Bezeichnung des IS). Er soll als Leiter der Trainingslager fungiert haben, „in denen jährlich rund 1500 bis 2000 Personen ausgebildet wurden“.

Zwei der Festgenommenen sollen zuvor in Geschäfte mit Waffen und Militärtechnik verwickelt gewesen sein und dem IS materielle Hilfe angeboten haben. Zudem sollen sie auch ausländische Dschihadisten in Kampfgebiete geschickt haben.

*Terrororganisation, in Russland verboten

