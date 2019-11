Neuer Rekord: Dieses Tier legt in einem Jahr über 7000 Kilometer zurück

Welches Landtier lässt jährlich die längste Strecke hinter sich? Der Biologe Kyle Joly aus dem Gates of the Arctic National Park & Preserve in Fairbanks in Alaska hat gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam die Wanderung von Säugetieren verfolgt. Die Ergebnisse der Studie wurden im Fachmagazin „Nature“ veröffentlicht.