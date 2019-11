Fledermäuse sabotieren Baubeginn von Einheitsdenkmal in Berlin

Der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals in Berlin wird voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Zum Schutz der Fledermäuse, die im Sockel des einstigen Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Humboldt-Forum leben, lehnte die Umweltverwaltung am Mittwoch eine Ausnahmegenehmigung für den sofortigen Start der Arbeiten der „Einheitswippe“ ab.