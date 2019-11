Russland bereit, sterbliche Überreste von General Napoleons an Frankreich zu übergeben

Moskau ist laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereit, die nahe der westrussischen Stadt Smolensk gefundenen sterblichen Überreste des Lieblingsgenerals von Napoleon Bonaparte, von Charles Étienne Gudin de La Sablonnière, an Frankreich zu übergeben, sollte Paris den entsprechenden Wunsch äußern.

„Diese Geschichte ist tatsächlich gut bekannt. Unsere und französische Archäologen haben sehr gut gearbeitet – sowohl Unterlagen geprüft, als auch gemeinsame Ausgrabungen durchgeführt. Soweit ich weiß, hat eine DNA-Analyse nachgewiesen, dass dies tatsächlich General Gudin ist“, sagte Peskow.

„Wir sind natürlich bereit, jegliche Unterstützung zu erweisen, sollte die französische Seite ihre Absicht, ihr Interesse daran bekunden“, so Peskow.

Ihm zufolge ist Präsident Wladimir Putin über „diese Geschichte“ bereits informiert worden.

Grab von Napoleons General

Wo sich das Grab des Generals Charles Étienne Gudin de La Sablonnière befindet, beschäftigte Historiker zwei Jahrhunderte lang. Historischen Aufzeichnungen zufolge soll er am Rand des Schlachtfelds nahe der westrussischen Stadt Smolensk bestattet worden sein. Nur sein Herz wurde herausgeschnitten und in Paris beerdigt.

Ein französisch-russisches Team von Archäologen legte im Sommer in einem Stadtpark von Smolensk ein Grab frei, in dem die Gebeine eines Mannes liegen, der ersten Untersuchungen zufolge 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein dürfte. Eine DNA-Untersuchung ergab, dass es sich tatsächlich um den General Gudin handelt.

Charles Étienne Gudin de La Sablonnière war einer der Generäle, die 1812 an der Seite von Marschall Michel Ney am Russlandfeldzug der „Grande Armée“ teilnahmen. Sie verlor an die 90 Prozent ihrer Männer. Auch der damals 44-jährige Infanteriegeneral kam ums Leben.

