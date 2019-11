Iran schießt Drohne nahe Hafen im Persischen Golf ab – Medien

Der Iran hat am Freitag laut der Nachrichtenagentur ISNA eine nicht identifizierte Drohne nahe der Küste des Persischen Golfs abgeschossen.

Die iranische Armee schoss demnach am frühen Morgen eine Drohne nahe der Hafenstadt Mahschahr im Südwesten des Landes ab. Derzeit gebe es keine weiteren Details.

Mahschahr liegt im Norden des Persischen Golfs nahe der Grenze zum Irak.

Lage im Persischen Golf

Die Situation im Persischen Golf hatte sich verschärft, nachdem die iranischen Revolutionsgarden den britischen Öltanker „Stena Impero“ am 19. Juli in der Straße von Hormus festgesetzt und ihn dann zum Hafen Bandar Abbas begleitet hatten. Der Vorfall mit der „Stena Impero“ war faktisch die Antwort der iranischen Behörden auf die Aufbringung des iranischen Öltankers „Grace 1“ vor dem britischen Gebiet Gibraltar am 4. Juli.

Die USA erklärten, sie würden eine internationale Koalition bilden, um die Gewässer vor dem Iran und dem Jemen zu überwachen. Großbritannien bekundete ebenfalls die Absicht, eine gesamteuropäische Mission zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hormus einzuberufen. Später erklärte sich Großbritannien bereit, sich der US-Mission anzuschließen.

ak/sb