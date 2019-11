„Wind of Change“ aktuell wie vor 30 Jahren, wir brauchen aber eine neue Friedenshymne – Klaus Meine

Als die Mauer fiel, weilte die Rockband in Paris und verfolgte das Geschehen bei einem Abendessen über den Fernsehapparat. Die Musiker hätten sich damals nichts sehnlicher gewünscht, als in Berlin zu sein, erinnert sich der heute 71-jährige Scorpions-Frontmann Klaus Meine. Einige Monate zuvor hatte er nach einer Bootsfahrt auf dem Fluss Moskwa das Lied „Wind of Change“ komponiert. Es sei ein Lied über Moskau, so Meine, und es sei inspiriert vom politischen und gesellschaftlichen Wandel der 1980er Jahre gewesen. Veröffentlicht wurde das Album „Crazy World“ und die dazugehörige Single „Wind of Change“ erst 1990.

Trotzdem hat sich das Lied mit der einprägsamen Pfeif-Melodie den Menschen als Wende-Song und Friedenshymne ins Gedächtnis eingebrannt.

Es habe ihn völlig überrascht, wie erfolgreich das Stück innerhalb kürzester Zeit wurde, so der Autor des Rekordhits, der bis heute die weltweit meistverkaufte Single einer deutschen Band ist. „Wind of Change“ sei fast zum Soundtrack der Wende geworden. „Das lag aber nicht an einem genialen Marketingplan. Die Menschen haben die Power und die Message darin total in ihren Herzen empfunden“, sagt der Scorpions-Sänger.

Bis das vereinte Deutschland auch emotional zusammengewachsen sei, dauere es aber vielleicht noch Generationen. Viele Entwicklungen machten ihm Sorgen, so Meine. Der Ton in Europa werde rauer und die Welt verändere sich nicht unbedingt zum Positiven. Auch innerhalb Deutschlands sei der Ton aggressiver geworden.

„Man hat das Gefühl, überall werden die Uhren rückwärts gedreht, auch mit den ganzen Bewegungen, die wir in Deutschland erleben: die Rechten, die AfD.“

Die Hoffnung auf eine friedlichere Welt sei deshalb so aktuell wie vor 30 Jahren, und mit ihr auch „Wind of Change“. Doch die neue Generation brauche eine eigene Friedenshymne. „Es ist ganz sicher Zeit für einen neuen ‘Wind of Change’”, so Meine gegenüber der DPA.