„Eine der besten Entscheidungen“: Mann nach komplexer Penis-Transplantation zurück im Leben

Ein US-Ärzteteam der John Hopkins School of Medicine hat 2018 bei einem Patienten eine Transplantation von Penis, Hodensack und unterer Bauchdecke durchgeführt. Nun ist er zurück im Leben und hat nahezu normale sexuelle Funktionsfähigkeit. Der medizinische Erfolg wurde kürzlich in der Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ beschrieben.