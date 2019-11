Terrorgruppe „Revolutionäre Selbstverteidigung“: Großer Antiterroreinsatz in Athen ausgeführt

Bei einem großen Antiterroreinsatz in Griechenlands Hauptstadt Athen sind drei Personen verhaftet und 15 in Gewahrsam genommen worden. Sie sollen laut Polizei mit der Terrorgruppe „Revolutionäre Selbstverteidigung“ verbunden und an mehreren Gewaltaktionen im Land, unter anderem am Angriff auf die mexikanische Botschaft, beteiligt gewesen sein.