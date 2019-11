Hund mit Klebeband geknebelt – und ab in den Urlaub: Strafurteil steht an

Im schottischen Kilmarnock ist es zu einem schweren Fall von Tierquälerei gekommen. Elizabeth Steel knebelte ihren Hund Rio mit einem Maulkorb und Klebeband und verließ dann die Wohnung, um in den Urlaub zu fahren. Die 44-Jährige ließ das Tier zurück – und gab ihm nicht mal Wasser oder Nahrung.

„Das ist ein besonders abscheulicher Fall von Tierquälerei“, sagte Sheriff Alistair Watson, der den Fall betreute. Nur durch einen Zufall wurde der Collie-Mischling Rio von einem Nachbarn entdeckt. Der Mann, der über der Besitzerin wohnt, hörte den Hund in der Wohnung unter ihm. Er wusste, dass seine Nachbarin über das Wochenende verreist war und sah nach dem Rechten, berichtete das Nachrichtenportal Daily Record am Freitag.

Weder Futter noch Wasser

„Er schaute durch das Küchenfenster und sah, dass der Hund in der Küche eingesperrt und mit einem Maulkorb und einem darum gewickelten schwarzen Klebeband geknebelt war. Außerdem gab es weder Nahrung noch Wasser in der Küche“, berichtet die Staatsanwältin Blaire Ford. Der Nachbar verständigte daraufhin die SCPA, eine Wohltätigkeitsorganisation zur Förderung des Tierschutzes in Schottland, die daraufhin die Polizei verständigte.

Die Beamten brachen die Tür der Wohnung auf, um das bewegungslose Tier zu retten. Außer dem zugeklebten Maulkorb trug Rio ein Halsband, das ihm viel zu eng um den Hals lag. Der Hund wurde einem Tierarzt übergeben, der sich um ihn kümmerte und ihn vorerst aufnahm.

Elizabeth Steel wird nun einer Prüfung unterzogen, die zeigen soll, ob sie jemals wieder Tiere besitzen darf. Das endgültige Strafurteil für die Tierquälerin steht bislang noch nicht fest.

ls/sb