Mann prallt bei Probefahrt von Porsche mit vier Autos zusammen – Foto

Der Vorfall ereignete sich am 1. November in der Stadt Penarth in Wales, nur wenige Minuten vom Porsche Centre Cardiff entfernt, diesbezügliche Medienberichte erschienen aber erst am Samstag. Das Auto habe schwere Schäden am vorderen Kotflügel und den Rädern erlitten. Nach einer Aussage des Fahrers sollen die Bremsen die Ursache für den Unfall gewesen sein.

Inc 606 - 5 Vehicle RTC on Cogan spur, penarth. Slight delays. pic.twitter.com/pE7HxgIk39 — South Wales Police Roads Policing Unit (@SWP_Roads) 1 ноября 2019 г.

Der Polizei hat von dem Unfall auf Twitter berichtet. Ihr zufolge sind keine Verletzten gemeldet. Das Porsche Center Cardiff habe bislang jeden Kommentar zu dieser Situation verweigert.

Der Porsche 911 GT2 könnte Geschwindigkeiten von 211 Meilen pro Stunde erreichen und sei einer von nur 1.000 Exemplaren auf der Welt. Der Sportwagen sei 207.000 Pfund (240.000 Euro) wert.

