Fünf italienische Soldaten bei Explosion im Irak verletzt – Drei davon schwer

Die Sondereinsatzkräfte waren demnach auf Patrouille unterwegs, als in ihrer Nähe ein improvisierter Sprengsatz detonierte. Die betroffenen Männer wurden per US-Rettungshelikopter in Sicherheit gebracht. Keiner von ihnen schwebt in Lebensgefahr.

Die Soldatengruppe nahm im Irak an einer internationalen Ausbildungs- und Trainingsmission zur Unterstützung örtlicher Einsatzkräfte teil, die gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat” * (IS; auch Daesh) im Land kämpfen.

Der genaue Explosionsort wird offiziell nicht genannt. Die italienische Nachrichtenagentur AdnKronos berichtete, dass sich der Angriff in einem Vorort der nordirakischen Stadt Kirkuk ereignet habe.

