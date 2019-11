Unbekannte attackieren venezolanische Botschaft in Bolivien

Unbekannte haben die Botschaft Venezuelas in La Paz attackiert. Dies erklärte die venezolanische Botschafterin in Bolivien, Crisbeylee González.

„Unter dem Schutz von Schildern haben Menschen die Botschaft Venezuelas in Bolivien mit Dynamit attackiert“, wird González von der bolivianischen Nachrichtenagentur ABI zitiert.

„Uns geht es gut, wir sind in Sicherheit, aber man will uns alle töten. Helfen Sie uns, diese Barbarei zu verurteilen“, sagte sie weiter.

Laut der Nachrichtenagentur kursiert im Netz ein Video, in dem die venezolanischen, in La Paz wohnenden Bürger dazu aufgerufen werden, das Gebäude den venezolanischen Behörden wegzunehmen.

Rücktritt von Morales

Nach dem Rücktritt der Führung Boliviens sind in Lap Paz Unruhen, Brandanschläge und Angriffe auf Häuser von Beamten zu beobachten.

#LoUltimo #LaPaz

Denuncian que un grupo de personas ingresó a los predios de La Paz Bus, en Chasquipampa, y quemaron los buses #PumaKatari.

Video: Aygun Bolivia pic.twitter.com/4mnIC3w5I8 — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) November 11, 2019

Am Sonntag hatte der Präsident des Landes, Evo Morales, seinen Rücktritt erklärt. Zusammen mit Morales räumte auch der Vize-Präsident des Landes, Alvaro Garcia Linera, seinen Posten. Dieser bezeichnete die Situation zugleich als Staatsstreich

Kurz zuvor hatten die Chefs der Streitkräfte und der Polizei in Boliviend den Staatschef zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte am Sonntag eigentlich eine Neuwahl angekündigt, nachdem die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) in einem vorläufigen Bericht Manipulationen bei der Präsidentenwahl vor drei Wochen festgestellt hatte.

