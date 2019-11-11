Kamtschatka: Höchster Vulkan Eurasiens bricht nach drei Jahren wieder aus – Foto

In den letzten Monaten sollen Experten seltene einzelne Asche-Emissionen aus dem Krater sowie vulkanischen Tremor beobachtet haben.
„In der Nacht vom 11. November erschienen zum ersten Mal nach drei Jahren Stillstand Emissionen von heißem Material im Klutschewski-Krater. Wir können sagen, dass der Ausbruch auf der Spitze des Vulkans begonnen hat“, heißt es in der Mitteilung des Instituts.
Aufgrund der großen Tiefe des Kraters steige die Lava noch nicht über ihren Rand.
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На Камчатке началось вершинное извержение высочайшего действующего вулкана Евразии На Камчатке началось вершинное извержение Ключевского вулкана. Как рассказал «КамИНФОРМ»начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук, в ночь на 11 ноября в кратере Ключевского впервые после трехлетнего молчания появились выбросы раскалённого материала. По словам специалиста, в последние месяцы отмечались редкие одиночные выбросы пепла из кратера исполина, нарастало вулканическое дрожание. «В инфракрасном диапазоне отмечалось свечение над кратером, однако только в ночь на 11 ноября свечение перешло в оптический диапазон, что свидетельствует о выходе свежей лавы», - сказал Юрий Демянчук, пояснив, что в связи с большой глубиной кратера лава пока не поднимается над его кромкой. Ключевской вулкан - стратовулкан, представляющий собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах на высотах 500-3600 м расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Высота вулкана 4750 м, возраст около 7 тыс. лет. Вулкан относится к Ключевской группе, расположен в 30 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Подробнее на нашем сайте #каминформ #камчатка #новостикамчатка #newskaminform #kamchat.info #вулкан
Die 7000 Jahre alte Kljutschewskaja Sopka ist der höchste aktive Vulkan Eurasiens. Durchschnittlich bricht er alle fünf Jahre aus.
Die 1200 Kilometer lange und bis zu 450 Kilometer breite Halbinsel Kamtschatka zählt rund 160 Vulkane, doch nur rund zwei Dutzend davon sind aktiv. Es kommt immer wieder zu Ausbrüchen. Die Vulkanregion gehört aufgrund der Dichte ihrer geologischen Phänomene zum Unesco-Weltnaturerbe.
aa/mt
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