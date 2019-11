Jean-Claude Juncker wegen schwerer Operation im Krankenhaus

Bei Aneurysma handelt es sich um eine mit Blut gefüllte Ausstülpung einer Arterie. Sollte diese aufreißen, besteht für die betroffene Person die Gefahr zu verbluten. Auch eine Operation in diesem Fall kann riskant sein.

Der luxemburgische Politiker hatte seine Amtszeit als EU-Kommissionschef am 31. Oktober beendet. Der 64-Jährige ist aber weiterhin geschäftsführend im Amt, da die Kommission von seiner Nachfolgerin, der früheren Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, aktuell noch nicht komplett ist. Drei Länder mussten Bewerber nachnominieren, denn das EU-Parlament hatte die ursprünglichen Kandidaten gestoppt.

Immer wieder Gesundheitsprobleme

Juncker hatte schon in der Vergangenheit immer wieder gesundheitliche Probleme. Im August musste er seinen Urlaub wegen einer Notoperation an der Gallenblase abbrechen. Danach erholte er sich einige Tage in Luxemburg, bevor er die Arbeit wieder aufnahm. Immer wieder klagte er auch über Ischias-Beschwerden.

