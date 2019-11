Südkorea: Explosion im Forschungsinstitut für Verteidigung

Im Labor des Forschungsinstituts für Verteidigung der Republik Korea (Südkorea) hat sich eine Explosion ereignet. Ein Mitarbeiter musste dabei sein Leben lassen, fünf weitere wurden verletzt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch unter Berufung auf die lokale Feuerwehr.

Mehr als 30 Fahrzeuge und 120 Einsatzkräfte waren am Explosionsort im Einsatz. In der Zwischenzeit wurde eine Untersuchung über die detaillierten Umstände des Vorfalls durchgeführt. Die Feuerwehrleute wollen herausfinden, welche Experimente im wissenschaftlichen Forschungsinstitut durchgeführt wurden. Die Opfer wurden in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

1 killed, 5 injured in Daejeon lab explosion https://t.co/MSE8Hf0dJv — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 13. November 2019

Das Forschungsinstitut für Verteidigung ist eine dem südkoreanischen Verteidigungsministerium unterstellte Organisation. Sie ist für die Entwicklung von fortschrittlicher Ausrüstung, einschließlich Panzer, selbstfahrender Artillerie und aller Raketenarten, zuständig.

