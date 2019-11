Nach Katzen-Trick am Moskauer Flughafen: Aeroflot entzieht Tierbesitzer gesammelte Bonusmeilen

Die Geschichte, bei der ein Katzenbesitzer seinen (allzu) beleibten Schützling für den Check-in gegen einen schlankeren Artgenossen getauscht und damit heimlich seinem vierbeinigen Kumpel einen Platz in der Flugzeugkabine verschafft hat, hat nun eine Fortsetzung…

Zuvor hatte Sputnik die Freundschaftsgeschichte eines Russen und seines dicken Katers beleuchtet. Kurz und bündig: Der Besitzer Michail Galin ersetzte am Flughafen Scheremetjewo seinen zehn Kilogramm schweren Kater Viktor, der laut den Auflagen wegen seines Übergewichts nur im Gebäckraum transportiert hätte werden dürfen, mit einer schlankeren Artgenossin. Dies ermöglichte es ihm, gemeinsam mit der übergewichtigen Fellnase in der Passagierkabine den achtstündigen Flug nach Wladiwostok zu verbringen.

Trick hat Folgen

Die Fluggesellschaft Aeroflot, mit der Michail und sein Kater nach Wladiwostok geflogen waren, leitete Medienberichten zufolge eine Untersuchung aufgrund eines Beitrags ein, den Michail Galin zusammen mit Fotos bei Facebook publik gemacht hatte. Der Mann habe das Tier mit einem Gewicht von mehr als acht Kilogramm nicht in den Gepäckraum geschickt, wie es eigentlich bei einer solchen Masse vorgesehen ist, sondern auch noch in der Passagierkabine aus der Transportbox herausgenommen, was ebenfalls einen Regelverstoß darstellt.

14 Jahre lang gesammelt

Aufgrund der Verstöße hat die Fluggesellschaft Aeroflot laut einer offiziellen Mitteilung beschlossen, den Mann aus dem Vielflieger-Programm zu streichen und ihm die bislang gesammelten Bonusmeilen zu entziehen.

Konkret geht es laut dem Tierbesitzer um 370.000 Bonusmeilen, die er im Laufe von 14 Jahren angehäuft hat.

„Ich bereue den Verlust der Bonusmeilen nicht, ich habe die Regeln verletzt und das Unternehmen ist dazu berechtigt, mich zu bestrafen“, zeigte sich der Mann einsichtig.

