Schumachers Frau vertuscht Wahrheit über seinen Zustand – Ex-Manager

Nach eigenen Angaben wisse Weber nicht, was für Fortschritte Schumacher bei der Rehabilitation mache.

„Ich würde gerne wissen, wie es ihm geht und ihm noch mal die Hand geben oder übers Gesicht streicheln“, zitierte der Kölner Express Weber am 9. November, „Aber das wird von Corinna leider abgelehnt. Sie fürchtet wahrscheinlich, dass ich sofort erkenne, was los ist und die Wahrheit öffentlich macht.“

Der Ex-Manager gab aber an, dass er fest an Schumachers Genesung glaube, da er „eine Kämpfernatur“ sei und falls es eine Chance gäbe, „wird er sie nutzen. Das kann nicht das Ende sein. Ich bete für ihn und bin überzeugt, dass wir ihn wiedersehen“.

Experimentelle Kur für Schumi

Zuvor wurde berichtet, dass der siebenfache Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher das Georges-Pompidou-Krankenhaus in Paris verlassen haben soll, wo er laut Medienberichten einen experimentellen Behandlungszyklus durchlief.

Den Angaben des französischen Journalisten Jean-Michel Décugis zufolge, ging es bei der Behandlung um eine Bluttransfusion, bei der auch Stammzellen hinzugefügt worden seien, die den Zustand des gesamten Organismus, darunter auch des verletzten Gehirns, positiv beeinflussen könnten.

Michael Schumacher ist der erfolgreichste Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Geboren 1969 in Hürth, Nordrhein-Westfalen, fing der deutsche Fahrer im Jahr 1991 mit dem Formel-1-Rennen an. Seitdem war er für die Rennställe Jordan, Benetton, Ferrari und Mercedes AMG aktiv. In 307 Rennen, an denen Schumacher von 1991 bis 2012 teilnahm, siegte er 91 Mal und wurde sieben Mal Weltmeister.

dg/ae