Abschiebung aus Türkei: IS-Anhänger bleiben in Deutschland auf freiem Fuß – Medien

Demnach liegen gegen die insgesamt neun Personen (eine siebenköpfige Familie aus Niedersachsen und zwei Ehefrauen von IS-Kämpfern) keine Haftbefehle vor. Offenbar haben die Ermittler für einen Haftbefehl nicht genug in der Hand. Eine Überwachung durch die Behörden dürfte aber dennoch stattfinden.

Sieben deutschstämmige IS-Mitglieder

Zwei deutsche IS-Frauen

Am Donnerstag soll zunächst die siebenköpfige Familie in Deutschland eintreffen . Nach Informationen deutscher Sicherheitsbehörden wird sie dem salafistischen Milieu im niedersächsischen Hildesheim zugerechnet. Sie war Ende Januar in die Türkei eingereist und dort zwei Monate später in Abschiebehaft genommen worden. Über einen möglichen Aufenthalt im vom IS kontrollierten Gebiet und über den Grund für ihre Inhaftierung in der Türkei ist nichts bekannt.

Am Freitag will die Türkei nach Angaben der deutschen Bundesregierung zwei deutsche IS-Frauen mit Migrationshintergrund abschieben, die aus dem syrischen Gefangenenlager Ain Issa geflohen waren. Unter anderem habe Deutschland der Rücknahme von IS-Anhängern zugestimmt, sagte Soylu. Dieselbe Zusammenarbeit und „konstruktive Haltung“ erwarte er auch von anderen Staaten. Er betonte erneut, dass die Türkei „kein Hotel“ und „keine Gaststätte“ für IS-Anhänger aus anderen Ländern sei.

