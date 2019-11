Vor Venezuelas Küste: Spezialschiff der russischen „Geheimflotte“ gesichtet

Ein Monat ist es her, dass das Forschungsschiff „Jantar“ aus dem Heimathafen ausgelaufen ist – Zielort unbekannt. Vergangenes Wochenende ist es in Trinidad und Tobago gesehen worden. Die „Jantar“ zählt zu einer Spezialabteilung der russischen Marine.

Die Hauptabteilung für Tiefseeforschung der russischen Marine gilt gemeinhin als „Russlands Geheimflotte“. Dieser Spezialabteilung gehört die „Jantar“ an. An Bord des russischen Forschungsschiffs ist alles vorhanden, was zur Durchführung von Arbeiten am Meeresgrund erforderlich ist – auch ein Tieftauchgerät inklusiver mehrerer Steuerungssysteme, schreibt das Magazin „Forbes“.

Die „Jantar“ wird mitunter als Spionageschiff bezeichnet. Westliche Medien wurden darauf aufmerksam, weil das Schiff häufig in der Nähe jener Stellen gesichtet wurde, wo Unterwasserkabel verlaufen. Es wird vermutet, die russische Marine nutze das Forschungsschiff, um Abhörsysteme an den Kommunikationsleitungen zu installieren. Von Seiten Russlands wurde dies jedoch mehrmals dementiert.

Die wahre Aufgabe der „Jantar“ ist unbekannt, bei der russischen Marine wird es geführt als „ozeanografisches Forschungsschiff“. Medienberichten zufolge wurde das Spezialschiff am Untergangsort des Atom-U-Boots „Komsomolez“ unweit der norwegischen Küste ebenso gesehen wie am Absturzort russischer Kampfjets in der Nähe Syriens. Auch soll die „Jantar“ an der Suche nach dem argentinischen U-Boot „San Juan“ beteiligt gewesen sein.

Russia’s Suspected Internet Cable Spy Ship Appears Off Americas



Yantar arrived in Trinidad and Tobago on Friday and left this morning.https://t.co/IKghORv2bI pic.twitter.com/VL2XKs53F2 — Benjamin Young Savage (ᐱᓐᒋᐱᓐ) (@benjancewicz) 10 ноября 2019 г.

​Vergangenen Freitag war das russische Forschungsschiff in Trinidad und Tobago angekommen, am Sonntag darauf lief es wieder aus dem Hafen aus.