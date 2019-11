Deutscher Reiseanbieter organisiert Touristenrouten durch Russlands Fernost und die Arktis

Das deutsche Unternehmen Lernidee Erlebnisreisen GmbH plant die Eröffnung neuer Touristenrouten im russischen Fernen Osten, in der Arktis sowie im Nordpolarkreis. Das teilt die Pressestelle der Agentur für Investitionspartner und Exportunterstützung im Fernen Osten mit.

Im März schloss die Agentur mit dem deutschen Reiseanbieter Lernidee Erlebnisreisen GmbH einen Vertrag zur Heranziehung von Investoren in den Tourismus. Das Unternehmen plane die Entwicklung eines Luxussegments für die Tourismusbereiche Eisenbahnverkehr, See- und Flussfahrt im Fernen Osten Russlands und in der Arktis.

Der Generalsekretär der Agentur erklärte, dass ihr deutscher Partner im nächsten Jahr vorhabe, sowohl frühere, sich bereits bewährte Projekte als auch neue umzusetzen. Großes Interesse habe das Projekt „Zug der Arktis“ hervorgerufen. Im kommenden Jahr werde dieser Zug zum zweiten Mal die Strecke von Sankt Petersburg über Murmansk bis in die arktische Region zurücklegen.

Zu den Plänen gehörten auch Kreuzfahrten auf den Flüssen Jenissei, Lena, Ob und Irtysch. Zurzeit arbeite man auch an Seereisen auf dem Baikalsee. In Aussicht seien unter anderem Schifffahrten im arktischen Gebiet und im Nordpolarkreis sowie spezielle Routen für Sachalin und die Kamtschatka.

Laut dem Chef des deutschen Reiseanbieters wird kommendes Jahr der Startschuss für zwei „Züge der Arktis“ gegeben. Und es sollen noch mehr werden. Schließlich wolle man den Touristen die Weißen Nächte und das Polarlicht nicht vorenthalten. Die Route des ersten Zuges habe von Sankt Petersburg bis nach Nikel (Oblast Murmansk) geführt.

Das Programm soll noch vielseitiger werden: Geplant sind die Stadt Archangelsk und Übernachtungen in der Tundra das ganze Jahr über.

