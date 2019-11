Harry und Meghan – dieses Jahr Weihnachten ohne die Queen

Die Familie werde das Fest mit Meghans Mutter, Doria Ragland, verbringen, teilte eine Sprecherin der Herzoge von Sussex der Deutschen Presse-Agentur mit. „Die Entscheidung wird von ihrer Majestät, der Königin, unterstützt“, hieß es weiter.

Harry und Meghan würden sich auf eine lange Zeit als Familie freuen, wo sie aber diese verbringen will, sagte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen nicht.

Zwar Tradition aber kein Präzedenzfall

Es hat eigentlich Tradition, dass die Royals die Festtage mit Elizabeth II. in Sandringham in der Grafschaft Norfolk verbringen. Allerdings feierten schon Prinz William und Herzogin Catherine 2012 und 2016 nicht in Sandringham, sondern bei Kates Eltern. Harry selbst verpasste auch einmal das Weihnachtsfest – er leistete 2012 seinen Militärdienst in Afghanistan.

Laut einer Quelle der „Daily Mail“ ist die Entscheidung kein Versuch, die Queen zu brüskieren. Die Wahrheit sei eher, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex mitsamt ihrem Sohn in Frogmore Cottage auf Windsor Castle leben und daher Elizabeth II. sehr oft sehen.

Harry und Meghan hatten in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht, das Verhältnis zu anderen Königshausmitgliedern galt als angekratzt. So hatte Harry zur Frage, ob es einen Graben zwischen ihm und seinem Bruder William gäbe, gemeint, es gäbe „gute Tage“ und „schlechte Tage“ in ihrer Beziehung.

