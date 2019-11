Till Lindemann „prügelt sich“ mit Astronaut in St. Petersburg – Video

Der Frontmann der Rock-Band Rammstein, Till Lindemann, hat in St. Petersburg ein Comic-Video gedreht und auf seinem Instagram-Account gepostet.

In dem Video kämpft der Schauspieler in Mantel und Hut mit dem schwedischen Schauspieler Peter Stormare, der als Astronaut gekleidet ist. Die Aktion findet auf dem Palastplatz in St. Petersburg zum russischen Volkslied „Kalinka“ statt.

Die Idee entstand im Rahmen des Flash-Mobs #Stehaufchallenge, der dem Lindemann-Clip zum Song „Steh auf“ gewidmet ist. Der Clip wurde im September auf YouTube veröffentlicht.

Lindemanns Besuch in St.Petersburg

Ende Oktober hatte Lindemann einen Grund, St. Petersburg einen Besuch abzustatten. Eine gute Freundin von ihm, die ukrainische Sängerin Swetlana Loboda, hat ihren 37. Geburtstag gefeiert . Der Rammstein-Frontsänger war auch unter den Geburtstagsgästen, wie ein von Sloboda auf Instagram veröffentlichtes Foto bestätigt.

Erst heute hat der 56-jährige Musiker ein amüsantes Foto gepostet, das ihn und zwei „Nebenmänner“ in einer Toilette zeigt. Dabei scheint nur Till mit seiner Aufgabe – so wie es sich gehört – fertig zu werden.

