Russische Militärs landen auf Ex-Stützpunkt der USA in Syrien – Video

Im Video ist zu sehen, wie russische Militärs Medienberichten zufolge mit Hubschraubern vom Typ Mi-8 und Mi-35 landen. Darauf sind auch hinterlassene Privatgegenstände sowie Infrastruktur, darunter auch eine Kaserne und ein improvisatorischer Fitnessraum, zu erkennen.

Weitere Details

Laut dem TV-Sender handelt es sich dabei um den Luftstützpunkt Serrin, der als eines der größten Militärobjekte der US-Armee auf dem syrischen Territorium gilt. Dieser befindet sich bei der Ortschaft Metras im Norden der syrischen Provinz Aleppo.

Am Mittwoch hatten die US-Militärs in Eile das Territorium der Basis verlassen. Dabei sollen Explosionen zu hören gewesen sein: Die Amerikaner hätten versucht, alles, was sie nicht mitnehmen konnten, zu vernichten.

Weitere Pläne

Vor kurzem nahmen die syrischen Regierungskräfte diese Basis unter ihre Kontrolle. Die russische Militärpolizei überwacht demnach das Objekt und russische Minenräumer überprüfen das Gelände.

In Gebäuden der ehemaligen amerikanischen Basis soll ein humanitäres Hilfszentrum eingerichtet werden.

„Wir werden humanitäre Hilfslieferungen durchführen, den Einwohnern medizinische Hilfe gewährleisten und sie zu einem friedlichen Leben zurückbringen“, sagte der Chef des Versöhnungszentrums, Sergej Schmurin.

