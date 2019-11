Der längste Flug in der Geschichte: Passagiere teilen Eindrücke

Nach Worten der Flugteilnehmer habe sie in erster Linie gewundert, dass die Flugbegleiter statt eines Frühstücks Abendessen serviert hätten - obwohl die Maschine aus Großbritannien am frühen Morgen gestartet sei. Ihnen seien Sandwiches, Suppe und Wein angeboten worden. Dies deshalb, weil der Flug nach der Sydney-Zeit ausgeführt worden sei. Aus demselben Grund sei im Passagierraum das Licht ausgemacht und die Nacht imitiert worden. All das soll den Menschen ermöglicht haben, sich einfacher an die neuen Bedingungen anzupassen.

Darüber hinaus seien die Fluggäste gebeten worden, eine Serie von aeroben Übungen auszuführen, darunter, und danach an den Sesselreihen entlang durch die Flure zu gehen.

Am stärksten waren die Fluggäste aber von der Möglichkeit beeindruckt, zwei Tagesanbrüche sehen zu können.

In der Fluggesellschaft hatte man betont, dass der Flug aus London nach Sydney ein eigenartiger „Test auf Ausdauer“ gewesen sei, um zu erfahren, ob Menschen einen so langen Überflug aushalten könnten. Der Flug dauerte 19 Stunden, seine Strecke betrug 17.800 Kilometer. Das Flugzeug benötigte dafür 100.000 Kilogramm Flugkraftstoff.

ek/mt