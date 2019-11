USA: „Parkunfall“ auf Flughafen – Zwei Business Jets krachen ineinander – Foto

Zwei Business Jets „Cessna Citations“ sind am San Antonio International Airport im amerikanischen Bundesstaat Texas kollidiert, teilte KABB-TV mit.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag. Ein Jet sei seit dem 5. November geparkt worden, nachdem er aus New Orleans eingetroffen sei. Der andere sei versehentlich nach vorne gerollt und habe das bereits geparkte Flugzeug gerammt. Beide Flugzeuge seien somit am Boden gewesen, als es passiert sei.

Niemand sei dabei verletzt worden.

LIVE ON THE SCENE: Planes collide at San Antonio International Airport https://t.co/rgT4CuADPh — KABB FOX 29 (@KABBFOX29) November 15, 2019

Der Vorfall habe den Flugbetrieb nicht unterbrochen.

