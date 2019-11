Südtirol versinkt im Schnee: Dorf von Lawine getroffen – Video

Über weite Teile Italiens sind kürzlich Unwetter mit Sturm und heftigen Niederschlägen hinweggezogen. Das Hochwasser in Venedig ist immer noch im Steigen begriffen, in Südtirol tobt dagegen ein Schneechaos. Dort ist am Sonntag eine Lawine abgegangen und hat ein Dorf mit rund 900 Einwohnern getroffen. Ein Video zeigt das Ausmaß.