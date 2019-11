New York: Flugzeug mit Hillary Clinton kehrt wegen Problemem mit Mechanik zum Gate zurück

Ein Flugzeug mit Hillary Clinton an Bord musste wegen eines mechanischen Defekts zum Gate zurückfahren, berichtet der US-TV-Sender CNN am Montag unter Verweis auf Quellen bei der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag am New Yorker Flughafen LaGuardia. Die Maschine der American Airlines sollte nach Washington fliegen. Den Piloten zufolge fing das Flugzeug an zu rütteln. Das Bodenpersonal soll Rauch gesehen und nach dem Vorfall metallische Fremdpartikel in der Umgebung gefunden haben.

Nach Angaben von CNN stiegen die Passagiere in ein anderes Flugzeug um und flogen am selben Tag nach Washington ab.

Ein Vertreter von Clinton habe jeden Kommentar zu dieser Geschichte verweigert. Der US-Geheimdienst habe die Situation noch nicht kommentiert.

aa/sb