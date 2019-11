Experten nennen gefährlichste Länder für Reisende – Medien

Eine Gruppe internationaler Experten erstellte eine interaktive Landkarte, auf der die für Touristen gefährlichen und sicheren Länder markiert sind. Bei der Erstellung des Rankings wurden drei Kriterien berücksichtigt: Verkehrssicherheit, Kriminalitätsrate und Qualität der medizinischen Versorgung.

Neben Libyen und Somalia schnitten Afghanistan und Venezuela nach diesen drei Kriterien schlecht ab.

Das größte Gesundheitsrisiko für Touristen besteht in afrikanischen Ländern wie Guinea, Sierra Leone und Liberia. Syrien , der Jemen, der Irak und einige Teile Nigerias sind Orte, wo die Gefahr von Terroranschlägen und Volksaufständen recht groß ist. Die Wahrscheinlichkeit eines Verkehrsunfalls ist in Venezuela, Thailand , Vietnam und afrikanischen Ländern am höchsten.

In Finnland, Norwegen und Island können Urlauber mit den sichersten Ferien rechnen. In den skandinavischen Ländern ist das Risiko eines Unfalls, einer Krankheit und einer unzureichenden medizinischen Behandlung sowie eines Terroranschlags minimal.

ek/mt/sna