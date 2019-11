Touristin in Köln klebt Bild von Kim Kardashian in ihren Reisepass

Eine 29-jährige Kolumbianerin ist in Köln mit einem gefälschten Ausweis erwischt worden, der das Foto des US-Reality-Stars Kim Kardashian zeigte. Das folgt aus einer polizeilichen Meldung.

Demnach ist die Frau aufgeflogen, als sie bei einer Reisebank eine Prepaid-Karte kaufen wollte. Sie sah offensichtlich nicht so aus wie die Person auf dem Foto in ihrem Reisepass. Die 29-Jährige soll ein Foto von Reality-Star Kim Kardashian in ihren Pass geklebt haben.

Kim Kardashian

Die Beamten nahmen die Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zunächst vorläufig fest. Nachdem ihre korrekten Personalien aufgenommen waren, wurde die 29-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Ausweis blieb beschlagnahmt.

Kim Kardashian West (geboren am 21. Oktober 1980 in Los Angeles, US-Bundesstaat Kalifornien) ist eine US-amerikanische Reality-TV-Teilnehmerin, Unternehmerin, Model und Schauspielerin. Kardashian lebt in ihrer Geburts- und Heimatstadt Los Angeles im Stadtteil Bel Air. Kim Kardashian ist für ihre großzügigen Rundungen bekannt.

ns/sb