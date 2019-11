Mord an Sohn des Ex-Bundespräsidenten: Motiv des Täters bekannt – Medien

Der Mann, der am Dienstagabend den Mediziner Fritz von Weizsäcker erstochen hat, hat bei seiner polizeilichen Vernehmung ein Motiv für seine Tat genannt. Dies berichtet „Spiegel Online” unter Berufung auf Ermittlerkreise.

Der 57-Jährige aus Andernach in Rheinland-Pfalz gab demnach an, er habe den Mediziner gezielt getötet, um sich an der Familie von Weizsäcker zu rächen.

Der Täter habe seine Abneigung mit der Rolle Richard von Weizsäckers, dem Vater des Getöteten, beim Chemiekonzern Boehringer Ingelheim begründet.

Richard von Weizsäcker sei als Geschäftsführer des Konzerns in den Sechzigerjahren dafür verantwortlich gewesen, dass das Unternehmen tödliche Giftstoffe für den Vietnam-Krieg geliefert habe.

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigt, dass das Motiv des Mannes wohl in einer „wahnbedingten allgemeinen Abneigung gegen die Familie des Getöteten” begründet ist und nicht im „hochpersönlichen Bereich” liegt.

Der Angreifer soll nun in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Dies wolle man in Hinblick auf eine „akute psychische Erkrankung” beantragen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mit.

