Militärheli in Paraguay abgestürzt – mindestens 15 Verletzte

Beim Absturz eines Helikopters der paraguayischen Luftwaffe, der im Auftrag der nationalen Anti-Drogen-Behörde SENAD im Einsatz war, sind am Donnerstag in der Stadt Pedro Juan Caballero im Osten des Landes mindestens 15 Menschen verletzt worden. Das teilte die lokale Zeitung „ABC Color“ mit.

Demnach stürzte die Maschine in ein Lagergebäude. Gleich danach gingen der Helikopter und das Lager in Flammen auf. Der Brand war so stark, dass örtliche Feuerwehrleute ihre Kollegen aus dem benachbarten Brasilien um Hilfe bitten mussten.

​An Bord der Maschine befänden sich zwölf Insassen, die nach der Erfüllung einer Aufgabe an ihren Standort zurückkehrten. Laut dem Blatt handelt es sich bei dem Kapitän des Hubschraubers um die erste Pilotin der paraguayischen Luftwaffe, Lilian Mosqueira. Wie es weiter heißt, hätten die Insassen bei dem Absturz nur leichte Verletzungen erlitten.

Los bomberos se encuentran trabajando para apagar el fuego causado por la caída del helicóptero que pertenece a la Fuerza Aérea, durante el accidente se encontraba a disposición de la #Senad - #AM1080 pic.twitter.com/t5l6LaDPO2 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) 21. November 2019

​Laut dem Blatt waren drei Zivilisten ebenfalls betroffen – aber eher aufgrund der Rauchentwicklung, als sie versuchten, einige Gegenstände aus dem Lager zu retten.

Conversé con la Teniente Lilian Mosqueira quien comandaba el helicóptero que se precipitó. Me comunicó que los integrantes de la FTC están fuera de peligro. Gracias a Dios solo heridas leves. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 21. November 2019

​„Ich sprach mit Leutnant Lilian Mosqueira, die den Hubschrauber gelenkt hatte. Sie sagte mir, alle (Insassen – Anm. d. Red.) seien außer Lebensgefahr. Gott sei Dank, geht es nur um leichte Verletzungen“, schrieb Paraguays Präsident Mario Abdo Benítez auf Twitter.

ns/ae