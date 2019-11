Türkei nimmt Organisator von Terroranschlägen in Deutschland und Russland fest

Türkische Sicherheitskräfte haben einen Anführer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS)* in der syrischen Stadt Asas (auch Azaz) festgenommen. Dies berichtet die Zeitung „Hürriyet“ am Freitag unter Verweis auf den syrischen Innenminister Süleyman Soylu.

„Wir haben im syrischen Asas einen der wichtigsten Anführer des IS, Ebu Cihad El Din El Nasır Ubeyde (Abu Dschihad Al Din Al Nasir Ubeyde), mit dem Codenamen Yusuf Huba festgenommen“, sagte der Minister gegenüber der Zeitung.

Der festgenommene Extremist soll mehr als 20 Terroranschläge in verschiedenen Ländern, unter anderem in Russland im Jahr 2018 sowie in Hamburg organisiert haben. Er sei für die Anwerbung von Selbstmordattentätern zuständig gewesen, habe selbst Bomben gebastelt und andere im Bereich der Bombenfertigung per Internet ausgebildet. Außerdem habe der IS-Anführer Angriffe und Vergiftungen vorbereitet.

Die türkischen Truppen hatten die syrische Stadt Asas bereits 2016 bei ihrem Militäreinsatz „Schutzschild Euphrat“ unter ihre Kontrolle gebracht.

Festnahmen von vermutlichem IS-Anhänger in Russland und Deutschland

Am Mittwoch hatte der russische Inlandsgeheimdienst FSB drei Mitglieder des „Islamischen Staates“ im Gebiet Moskau verhaftet. Sie sollen für die Terrororganisation Rekruten in Moskau und im Gebiet Moskau angeworben haben.

Seit Jahresbeginn hatten Mitarbeiter des russischen Innenministeriums und des Sicherheitsdienstes FSB IS-Terrorzellen in 17 russischen Regionen entdeckt.

Am 12. November hatte die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Festnahme von drei IS-Anhängern bekanntgegeben, die einen Anschlag mit Sprengstoff oder Schusswaffen im Rhein-Main-Gebiet vorbereitet haben sollen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 24-jährigen Deutschen mazedonischer Herkunft sowie einen 22- und einen 21-jährigen türkischen Staatsbürger.

*Terrororganisation, in Deutschland und Russland verboten

