Im Selfie-Hagel: Berlusconi stürzt nach Auftritt und muss ins Krankenhaus

Italiens ehemaliger Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist bei einem Treffen der Europäischen Volkspartei (EVP) in Zagreb gestürzt. Die Ärzte gaben schnell Entwarnung: Berlusconi hat lediglich eine Prellung am Oberschenkel erlitten. Die nächsten Tage bleibt er jedoch in einer Klinik in Mailand.

Wie italienische Medien berichten, kam es zu dem Sturz, als der 83-jährige Politiker nach seinem Auftritt in eine Menschenmenge geriet, in der er mehrmals um ein Foto gebeten wurde.

Nach dem Vorfall kehrte Berlusconi mit dem Flugzeug nach Italien zurück und begab sich später in eine Mailänder Klinik, in der er sich bereits in der Vergangenheit mehreren OPs unterzogen hatte.

Ärzte hätten ihn untersucht und keine ernsthaften Befunde festgestellt, es handle sich nur um eine banale Prellung, so das Team von Berlusconi. Der Flügelschlag eines Schmetterlings in China würde einen Hurrikan in Texas auslösen, scherzte man im Zusammenhang mit dem Sturz und der darauffolgenden medialen Aufmerksamkeit.

Berlusconi war zwischen 1994 und 2011 insgesamt viermal italienischer Regierungschef und machte mit zahlreichen Skandalen Schlagzeilen. Derzeit ist der Politiker der konservativen Forza Italia (FI) Abgeordneter im EU-Parlament

Zwischenfälle in deutscher Politik

Auch unter deutschen Politikern gab es jüngst einen ähnlichen Zwischenfall. Bei dem Digitalgipfel Ende Oktober war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der Bühne gestürzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er erlitt einen Nasenbeinbruch und trug Prellungen und Schürfwunden davon.

Anfang November wurde eine Sitzung im Bundestag unterbrochen, als der nordrhein-westfälische CDU-Abgeordnete Matthias Hauer während seiner Rede längere Pausen gemacht und um Worte gerungen hatte. Mitarbeiter und Abgeordnete eilten ihm zu Hilfe und forderten den CDU-Politiker auf, sich hinzulegen.

