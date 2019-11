Autobombe explodiert in Nordsyrien – mindestens 10 Tote, 25 Verletzte

„Infolge der Explosion von einem Auto mit Sprengfalle in der Stadt Tell Abyad in Nordsyrien wurden zehn Menschen getötet und mehr als 25 verletzt“, sagte eine Quelle, die in Verbindung mit der oppositionellen „Freien Syrischen Armee“ steht, gegenüber Sputnik.

​Ihren Informationen nach kann die Zahl der Explosionsopfer noch steigen.

Die Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser in der türkischen Grenzstadt Akçakale gebracht, während andere in medizinische Einrichtungen umverteilt wurden.

Nach Angaben von Sputnik wurde die Ein-und Ausfahrt in die Stadt Tall Abyad geschlossen und von lokalen öffentlichen Sicherheitskräften kontrolliert.

