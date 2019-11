Tesla-Großfabrik in Brandenburg: Tierschützer wollen mitentscheiden

Vor dem Hintergrund der Entsorgungsprobleme mit einem Tesla-Wrack in Österreich wollen deutsche Naturschützer beim Großprojekt des US-Autobauers in Brandenburg mitentscheiden. Für das Projekt müsste ein Waldstück gerodet werden, in dem möglicherweise schützenswerte Pflanzen oder Tiere ihren Lebensraum haben.