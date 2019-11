Mehr Suizid-Fälle unter Inhaftierten in Deutschland

Immer mehr Menschen in deutschen Haftanstalten begehen Suizid. Im Jahr 2017 sind nach Angaben der Bundesregierung 173 im Vollzug befindliche Personen gestorben, 82 davon haben sich das Leben genommen, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. So viele Suizid-Fälle in der Haft hat es demnach seit 2005 nicht gegeben.