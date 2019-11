Schwere Unwetter in Südfrankreich: Zahl der Todesopfer steigt auf vier

Am Sonntagabend wurden zwei weitere Tote aus einem Auto in der Gemeinde Tanneron (Département Var) geborgen, berichten Medien unter Verweis auf die Präfektur Var.

„Diese Entdeckung bringt die Zahl der durch die Überflutungen Gestorbenen auf vier Personen“, zitiert der französische Sender BFM TV eine Mitteilung der Behörden von Var.

Vermisste

Bei den Verstorbenen handelt es sich um ein aus der Gemeinde Grasse (Département Alpes-Maritimes) stammendes. Beide waren Medien zufolge in ihren Siebzigern und galten früher als vermisst. Zuvor wurde von zwei Todesopfern berichtet.

Darüber hinaus wird ein 77-Jähriger in der Gemeinde Saint-Antonin-du-Var (Département Var) seit Samstagmorgen vermisst. Nach einer weiteren Person wird laut BFM TV gesucht. Man sei jedoch nicht sicher, dass deren Verschwinden mit den Überschwemmungen verbunden sei, sagte Pierre Dartout, Präfekt der Region Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dem Sender zufolge.

Unwetter in Frankreich und Italien

In Frankreich und Italien toben schwere Unwetter mit heftigen Regenfällen. Überschwemmungen sorgten für chaotische Straßenverhältnisse an der französischen Riviera. In den nordwestlichen italienischen Regionen Ligurien und Piemont machten Erdrutsche viele Straßen unpassierbar. Unweit der ligurischen Stadt Savona westlich von Genua ist nach den Regenfällen eine Autobahnbrücke eingestürzt.

