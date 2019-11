Bei einem Erdbeben der Stärke 5,2 im autonomen Bezirk Guangxi Zhuang im Südwesten Chinas ist nach vorläufigen Angaben ein Mensch ums Leben gekommen. Das teilte das Zentrale Fernsehen des Landes am Montag mit.

Wie der chinesische Erdbebendienst zuvor berichtete, ist das Beben um 09.18 Uhr Ortszeit (02.18 Uhr MEZ) nahe des Kreises Daxin im Stadtbezirk Chongzuo passiert. Das Epizentrum der Erdstöße lag in zehn Metern Tiefe.

Nach Angaben des Fernsehsenders waren die Erdstöße in der Nähe des Epizentrums sowie in weiteren Städten, darunter in Nanning, deutlich spürbar.

Der stellvertretende Notstandsminister und Chef des staatlichen Erdbebenbüros, Zheng Guoguang, soll bereits alle notwendigen Maßnahmen angeordnet haben. Demnach sind Mitarbeiter der regionalen Notstandsbehörde in das Gebiet gereist.

ls/ip