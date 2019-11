Startpreis bei 18.000 Euro: Einstein-Brief wird in Jerusalem versteigert

Ein handgeschriebener Brief des weltberühmten Physikers Albert Einstein soll am 3. Dezember abends in Jerusalem versteigert werden. Der Startpreis liegt bei umgerechnet gut 18.000 Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf eine Mitteilung des Auktionshauses Kedem am Montag meldet.

Brief an Assistenten

Den Brief in deutscher Sprache schrieb Einstein den Angaben zufolge im Juni 1950 an den Mathematiker Ernst Gabor Straus - einen Assistenten des genialen Physikers, mit dem zusammen er auch mehrere Arbeiten veröffentlichte. „In dem Brief reagiert Albert Einstein auf Kritik von Ernst Gabor Straus an seiner Arbeit“, teilte das Auktionshaus mit. Das Schreiben erlaube „einen interessanten Einblick in die fortdauernde Arbeit der beiden“. Einstein habe sich damals mit der einheitlichen Feldtheorie befasst, in der es um Gravitation und Elektromagnetismus gehe.

Einstein wurde 1879 in Ulm geboren, musste aber als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. Seine Schriften und seinen Besitz vererbte er an die Hebräische Universität in Jerusalem. Bereits 1921 war ihm der Physik-Nobelpreis zugesprochen worden. Einstein starb am 18. April 1955 im Alter von 76 Jahren in Princeton.

Straus wurde am 22. Februar 1922 als jüngstes von fünf Kindern einer jüdischen Familie in München geboren. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten floh die Familie 1933 ins damalige Palästina, das noch dem britischen Mandat unterstand. Nach einem kurzen Studium an der Hebräischen Universität ging Straus in die USA, wo er von 1944 bis 1948 Einsteins Assistent an der Princeton University in New Jersey war. 1983 starb Straus in Los Angeles.

pd/ip/dpa/