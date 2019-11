Raub in Dresdner Schatzkammer: Ermittler legen erste Erkenntnisse offen

Die Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe ist am frühen Montagmorgen womöglich Opfer eines Milliardenraubs geworden. Betroffen ist anscheinend der historische Teil der wertvollen Sammlung. Wie das passieren konnte, ist bislang unklar – die Räume des Museums sind eigentlich streng gesichert. Jetzt äußern sich Ermittler zu den bekannten Details.

Zusammenfassung der Pressekonferenz: Bei dem spektakulären Raub in der Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe wurden drei Juwelengarnituren entwendet. Ihr Wert ist kaum abzuschätzen, eigentlich unbezahlbar. Die Polizei geht aktuell von zwei Tatverdächtigen aus, die auf der Flucht sind. Die Täter zerstören ein Fenstergitter, stiegen durch das Fenster in die Schatzkammer ein, gingen zielsicher auf eine Vitrine zu und zertrümmerten das Sicherheitsglas.

Heute Mittag sollen bei einer weiteren Pressekonferenz neue Details bekanntgegeben werden.

13:41 Uhr: Doch warum hat der Museumssicherheitsdienst nicht eingegriffen? Die Polizei stellt klar: Die Sichheitsmitarbeiter des Museums haben den Einbruch live auf ihren Kameras mitverfolgt und dann die Polizei alarmiert. Sie sind aber nicht bewaffnet und haben deshalb nicht selbst eingegriffen.

13:35 Uhr: Genaue Angaben zu den Tätern könne man derzeit nicht machen. Auch wie schnell die Täter ihren Coup durchgezogen hätten, könne derzeit nicht offengelegt werden.

13:33 Uhr: Die Chefin der Kunstsammlungen, Marion Ackermann, betont zudem, dass der genau Wert der Juwelen kaum abzuschätzen sei. Dazu könne man nichts sagen, weil die Schätze eigentlich unverkäuflich seien.

13.18 Uhr: Das Alarmkonzept für das Gebäude habe an sich funktioniert. Der Alarm wurde ausgelöst. Bemerkenswert ist, dass es sich bei der Vitrine um Sicherheitsglas handelt. Es sei unklar, wie es den Dieben gelungen ist, diese zu zerstören.

13.21 Uhr: Laut der Chefin der Kunstsammlungen, Kunsthistorikerin Marion Ackermann, handelt es sich bei den Exponaten um „unschätzbarer Wert“ handelt. Aus einner Vitrine seien drei Juwelengarnituren aus dem 18. Jahrhundert gestohlen worden. Der Materialwert sei nicht so hoch, dafür aber der „ideelle Wert” dieses zusammenhängenden Ensembles. Sie hoffe in diesem Zusammenhang, dass die Stücke dem Markt aufgrund der internationale Bekanntheit entzogen seien.

13.20 Uhr: Der Chef der Kriminalpolizei, Volker Lange, bestätigte weiterhin, dass auf einer Video-Aufzeichnung zwei Täter zu sehen sind. Die Täter sollen duch ein Fenster eingedrungen sein. Zuvor hätten sie die Gitter vor dem Fenster zerstört. Danach hätten sie eine Vitrine zertrümmert.

Im Moment seien die Täter auf der Flucht. Ob neben den zwei Tätern noch weitere an der Tat beteiligt sind, sei unklar. Die Soko umfast zehn Beamte. Offenbar gab es am Morgen einen Autobrand, der mit der Tat in Verbindung stehen könnte.

13:16 Uhr: Laut dem Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa ist dieser Einbruch etwas ganz besonderes. Um 4.59 Uhr sei der Einbruch gemeldet worden, um 5.04 Uhr sei der erste Polizeiwagen zum Tatort geschickt worden. Um 5.09 Uhr sei ein Stromausfall gemeldet worden aufgrund eines Brandes. Ob der Brand mit dem Raub in Verbindung steht, sei allerdings unklar.

13:14 Uhr: Eine Pressekonferenz unter anderem mit der Chefin der Kunstsammlungen, Ackermann, der Polizei und der Staatsanwaltschaft bezüglich des Raubes in der Dresdner Schatzkammer hat begonnen.

Die Ermittler wollen erste Details zu der Tat offenlegen.