Vier Dörfer in Idlib von syrischer Armee zurückerobert

Syrische Armeeeinheiten haben das Dorf Umm al-Halahil im Südosten der Provinz Idlib wieder unter eigene Kontrolle gebracht, wobei sie den terroristischen Gruppierungen einen massiven Schaden zugefügt haben. Gewaltsame Zusammenstöße haben dazu geführt, dass die Armee die Dörfer Dahra-Zarzour und Sir zurückerobert hat.

Die Regierungskräfte haben innerhalb des vergangenen Tages auch das Dorf Musheirafa (Südosten von Idlib) samt den angrenzenden Agrargebieten wieder unter Kontrolle gebracht.

Entscheidender Sieg

Die syrischen Regierungstruppen hatten im August mit Unterstützung russischer Luftstreitkräfte die Stadt Chan Scheichun eingenommen, wo bisher die größte Dschihadisten-Hochburg in der Provinz Idlib gelegen hatte.

Zuvor hatten Assads Truppen auch die Autobahn Damaskus-Aleppo unter ihre Kontrolle genommen und dadurch den Nachschub der Extremisten unterbunden.

Syrien-Krieg

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert seit 2011 an. Im Jahr 2018 wurde der Sieg über den „Islamischen Staat“* in Syrien verkündet. In einigen Gebieten des Landes werden allerdings noch Militäroperationen gegen verbliebene Terror-Gruppierungen vorgenommen. Nun stehen die politische Regelung des Konflikts, der Wiederaufbau Syriens sowie die Rückkehr der Flüchtlinge im Vordergrund der politischen Verhandlungen.

*Terrororganisation, in Russland verboten

