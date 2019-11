„Ein wahrer Meister“: Putin lobt serbischen Regisseur Kusturica

Die Goldene Palme von Cannes, der Goldene Löwe von Venedigs Biennale, auch den Golden Globe – Emir Kusturica hat die renommierten Filmpreise der Branche alle abgesahnt. Der „Goldjunge“ wurde nun 65. Und in einem am Sonntag veröffentlichten Telegramm gratulierte auch der russische Präsident Wladimir Putin dem Regisseur und Schauspieler zum Ehrentage: seine Projekte seien immer originell, was sie von anderen unterscheide. Sie zeichneten sich durch die Handschrift eines wahren Meisters aus, so Putin.

Zugleich dankte der Kreml-Chef dem dem Filmmacher für seine Bemühungen, die russische Kultur bekannt zu machen, die internationale Zusammenarbeit zu stärken und diezu bewahren. Dies verdiene tiefen Respekt, hieß es auf der Internetseite des Kremls.

Kusturica wurde mit Filmen wie „Papa ist auf Dienstreise“ aus dem Jahr 1985 oder „Schwarze Katze, weißer Kater“ aus dem Jahr 1998 eine breiteren Publikum bekannt. Wegen seiner Ansichten zum Balkan-Konflikt hatte der Künstler in der Vergangenheit immer wieder Kritik auf sich gezogen. Putin traf Kusturica im Januar diesen Jahres bei seinem Staatsbesuch in Serbien. Der Schauspieler war zuletzt russlandweit in Kinos im Film „The Balkan Line“ des russischen Regisseurs Andrej Wolkin über den Jugoslawien-Krieg als Taxifahrer zu sehen.

ba