Kunstraub in Europa: Die spektakulärsten Fälle jüngster Zeit

In eine der reichsten Schatzkammern der Welt, das Grüne Gewölbe in Dresden, ist am frühen Montagmorgen eingebrochen worden. Das genaue Ausmaß des Raubes bleibt noch unbekannt. Der Fall setzt nämlich eine Reihe spektakulärer Kunstdiebstähle fort, die in Europa längst keine Seltenheit mehr sind.