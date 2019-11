Überwachungsvideo veröffentlicht: Täter gelangen ins Dresdner Juwelenzimmer und schlagen Vitrine ein

Unbekannte konnten beim Einbruch in die berühmte Schatzkammer Grünes Gewölbe in Dresden Kunstschätze von unbezahlbarem Wert stehlen. Die Täter stiegen über ein Fenster in das Residenzschloss ein. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Polizei auch das Überwachungsvideo, das den Einbruch zeigt.