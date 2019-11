Nach Abschaltung wegen Unruhen: Iraner haben wieder Internetzugang

Nach massiven Einschränkungen wegen der Proteste im Iran haben die Menschen in weiten Teilen des Landes wieder Zugang zum Internet. Das gab am Mittwoch der iranische Präsident Hassan Rohani bekannt.

„Das Internet wurde innerhalb weniger Tage und heute in einem Großteil des Landes eingeschaltet”, bestätigte Rohani und betonte zudem, dass die Wiederherstellungsarbeiten fortgesetzt werden. Das Internet auf Handys in der Millionenmetropole Teheran war knapp eine Stunde vor seiner Rede wieder da. Für Haushalte funktionierte das Netz bereits am Wochenende.

Die am 16. November eingeführten Einschränkungen wurden in der iranischen Hauptstadt heute Nachmittag aufgehoben. Die Nachrichtenagentur Irna berichtete, dass auch viele weitere Städte wieder Zugang zum Internet hätten.

Proteste und Internetabschaltung

Hintergrund der Internetabschaltung sind die Unruhen im Land, die seit dem 15. November vielerorts zu großen Schäden, Bränden an Tankstellen und dem Einsatz von Waffen geführt hatten. Medien berichteten über Verletzte unter Sicherheitskräften und Demonstranten.

Nach der Einführung der Einschränkungen waren größtenteils nur lokale Webseiten zugänglich. Andere Webressourcen waren nicht abrufbar.

Die iranische Führung verkündete später, der Internetzugang solle nach der Eindämmung der Demonstrationen phasenweise wiederhergestellt werden.

jeg/sb/sna