Halbnackter US-Präsident: Trump präsentiert sich auf Twitter als Boxer – Foto

Auf dem bearbeiteten Bild sieht man Trump als Rocky Balboa inszeniert und mit entschlossenem Blick direkt in die Kamera. Was der Ansporn für die Fotomontage auf Twitter war, ist nicht ganz klar. Die Reaktion seiner Abonnenten (aktuell 67 Millionen) ließ nicht lange auf sich warten: Das Foto wurde schon eine Stunde nach der Veröffentlichung rund 35.000 Mal geteilt und verzeichnete gut 100.000 Likes mit Tausenden Kommentaren dazu. Die Zahlen werden in der Zwischenzeit immer höher.

In den Kommentarspalten finden sich mehrfache Foto-Vergleiche mit Vorwürfen des Wunschdenkens. Die Postings mit dem spöttischen Vermerk „Wahrnehmung vs. Realität” zeigen neben dem Rocky-Balboa-Trump den Präsidenten beim Golfspielen, wo von Stallones Muskeln jede Spur fehlt.

Weitere Twitter-User erinnern an Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und posten Fotos, die ihn in Badehose und mit trainiertem Oberkörper zeigen.

„Obama braucht kein Photoshop”, heißt es in einem Beitrag.

Druck auf Trump

Trump ist jetzt im Wahlkampf, steht aber gleichzeitig innenpolitisch unter Druck. Der Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses führt seit Wochen Anhörungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn durch. Der Präsident steht im Verdacht, für die Freigabe der ausgesetzten US-Militärhilfen für die Ukraine gefordert zu haben, dass sich Kiew zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Opponenten Joe Biden verpflichte. Es geht dabei um ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenski am 25. Juli. Trump reagiert kritisch und will nichts von den belastenden Vorwürfen wissen.

jeg/sb