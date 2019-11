Nordkorea feuert zwei „unbekannte Geschosse” ab – Seoul

Der südkoreanische Generalstab hat den Abschuss von zwei nicht identifizierten Geschossen in Richtung Japan bestätigt.

„Nordkorea hat um 16:59 Uhr Ortszeit aus der Provinz Hamgyŏng-namdo zwei nicht identifizierte Geschosse in Richtung Ostmeer (Japanisches Meer) abgefeuert“, schrieb das koreanische Verteidigungsministerium unter Berufung auf den südkoreanischen Generalstab via Twitter.

[합참에서 알려드립니다.]

北, 미상 발사체 발사



○ 북한은 오늘 (11. 28. 목) 16:59경 함경남도 연포 일대에서 동해상으로 미상 발사체 2발을 발사하였습니다.

○ 우리 군은 추가발사에 대비하여 관련 동향을 추적 감시하면서 대비태세를 유지하고 있습니다. — 국방부 트위터 대변인 (@ROK_MND) 28 ноября 2019 г.

​Zuvor berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Verweis auf das südkoreanische Militär, Nordkorea hätte ein nicht identifiziertes Geschoss bagefeuert und würde die Startdaten analysieren.

Die japanischen Seesicherheitsbehörde berichtete später ebenfalls, dass von Nordkorea aus eine Rakete abgefeuert wurde.

„Nordkorea soll angeblich eine Rakete gestartet haben“, zitierte der Fernsehsender NHK die Behörde.

Der Fernsehsender berichtete gleichermaßen, dass verschiedene Quellen im Verteidigungsministerium des Landes diese Information bestätigten. Die Seesicherheitsbehörde rief alle Seefahrzeuge auf, im Zusammenhang mit dem Raketenstart Vorsicht walten zu lassen.

Es war der zwölfte Raketenstart seit Mai. Nach der Analyse des japanischen Militärs sollen es sich um drei Arten von Raketen der neuen Modifikation gehandelt haben. Am 4. und 9. Mai, am 25. Juli und am 6. August wurden die neuen Kurzstreckenraketen auf Festtreibstoff, die den Iskander-Raketen ähnlich sahen, getestet. Am 24. August wurden Geschosse abgefeuert, die Pjöngjang als ein „extrem großes Mehrfachraketenstartsystem“ bezeichnete. Darunter waren auch Kurzstrecken-Volltreibstoffraketen. Die Raketen, die am 10. und am 16. August abgefeuert wurden, ähnelten den amerikanischen ACMS.

dg/ae