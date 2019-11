Ganz vorsichtig: Berlins Panda-Zwillinge lernen laufen – Fotos

Das klappt aber noch nicht so ganz, und die Müdigkeit siegt schnell. Die schwarz-weißen Bärchen wiegen nun jeweils fünf Kilo, wie der Zoo am Donnerstag berichtete. Bei ihrer Geburt Ende August waren es gerade mal 186 und 136 Gramm. Der Panda-Nachwuchs, der noch hinter den Kulissen aufwächst, soll voraussichtlich Anfang 2020 für das Zoo-Publikum zu sehen sein.

„Hicks… Hicks… Hicks – so ein Schluckauf kann ganz schön anstrengend sein! Während der jüngere Nachwuchs der beiden Panda-Zwillinge wieder einmal mit der Müdigkeit kämpft, hält ihn ein kleiner Schluckauf kurzzeitig in Schach. Dabei ist es höchste Zeit für das nächste Nickerchen“, heißt es aus einer Pressemitteilung des Berliner Zoos.

Chinesisches Geschenk im Moskauer Zoo

Seit Sommer 2017 leben im Zoo Berlin Deutschlands einzige Große Pandas. Am 31. August 2019 hat Panda-Dame Meng Meng zwei Baby-Pandas zur Welt gebracht. Der Vater Jiao Qing ist an der Aufzucht – wie für Große Pandas typisch – nicht beteiligt. Laut dem Berliner Zoo handelt es sich bei dieser Geburt um den ersten Panda-Nachwuchs Deutschlands.

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten im Juni den Moskauer Zoo besucht, um an der Übergabezeremonie zweier Pandas teilzunehmen.

Мы против осенней хандры, недосыпа и недостатка энергии! Заряжаемся позитивом от Диндин и ее новой программы тренировок 🐼🍃🌪️ pic.twitter.com/1tDkZME78G — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 12. November 2019

​Die Staatschefs Russlands und Chinas besuchten das Pandapaar, das zur Eingewöhnung bereits Ende April von der Zuchtstation in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan nach Moskau gebracht worden war. Die Pandas Ding Ding und Ru Yi werden im Rahmen des Programms 15 Jahre in Moskau verbringen.

Скажите "Ом" ✨🍃🐾 Осенняя медитационная сессия вместе с неподражаемой Диндин 🐼🎋🥕

Vd: Н.Май pic.twitter.com/TVnkWAyGt9 — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 29. Oktober 2019

